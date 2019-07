ICC 2019: febbre Juventus-Inter. Dove vederla in tv e streaming

Mentre gli intrighi di mercato le contrappongono, in attesa dell’avvio del prossimo campionato, Juventus e Inter si sfidano nella International Champions Cup in una amichevole accesa da una rivalità storica quanto acuta, accentuata dalle vicende scaturite da Calciopoli e dalla migrazione del duo Marotta-Conte.

Sia i bianconeri sia i nerazzurri hanno perso all’esordio nella competizione estiva contro compagini più strutturate nella preparazione fisica. Cristiano Ronaldo, però, potrebbe sorprendere i tifosi e regalare in questo derby d’Italia rivisto e corretto qualche invenzione delle sue.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-INTER

Juventus-Inter è in calendario mercoledì 24 luglio 2019 alle ore 13.30 italiane a Nanchino in Cina. Fischio d’inizio al ‘Nanjing Olympic Sports Center Gymnasium’, impianto inaugurato nel 2005. Sarà la seconda partita dell’International Champions Cup per entrambe.

DOVE VEDERE JUVENTUS-INTER IN TV E STREAMING

Juventus-Inter sarà visibile in diretta tv in chiaro su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). Per chi vorrà seguire la partita in streaming sarà possibile farlo su dispositivi come pc, smartphone e tablet sul sito di Sportitalia (www.sportitalia.com), accessibile in modo gratuito.

VIRGILIO SPORT | 23-07-2019 11:15