International Champions Cup 2019: regolamento, squadre e dirette tv

International Champions Cup al via: come ogni estate dal 2013 sta per partire il mega torneo estivo che coinvolge i top club di tutto il mondo. All’evento partecipano anche quattro squadre italiane: Juventus, Inter, Milan e Fiorentina. La presenza del club viola è una eccezione: i gigliati hanno preso il posto della Roma che era stata costretta a rinunciare a causa dei preliminari di Europa League (appuntamento poi scongiurato per la squalifica del Milan dalle competizioni europee).

Dove vedere le partite della International Champions Cup in diretta tv e streaming

Il torneo, in programma dal 17 luglio al 10 agosto, è diventato ormai un tradizionale banco di prova per i grandi club in vista dei campionati nazionali e delle coppe europee. I diritti televisivi della competizione sono stati acquistati in questa stagione da Sportitalia, che trasmetterà tutte le 18 partite in diretta. QUI IL CALENDARIO

International Champions Cup 2019 come funziona e regolamento

Dopo i primi due anni negli Stati Uniti, dal 2015 la competizione si è divisa in altri due gironi tra Australia e Cina. Nel 2018 si è invece tenuto un unico torneo giocato però in tre continenti diversi: America, Asia ed Europa. L’International Champions Cup 2019 sarà divisa in 15 differenti sedi. Solo in America gli stadi impegnati saranno 10. In Europa si giocherà a: Cardiff, Londra e Stoccolma; nel Nord America a: Arlington, Boston, Charlotte, Chicago, Houston, Kansas City, Los Angeles, San Francisco, Tri State Area e Washington DC; in Asia a: Shanghai e Singapore.

Si è optato come nella scorsa edizione per un girone unico, dove ogni squadra deve affrontare tre avversarie. Alla vincitrice del singolo incontro vengono assegnati tre punti. In caso di parità ad ogni squadra viene assegnato un punto, ma la sfida continua ai rigori, chi la vince si aggiudica un ulteriore punto supplementare.

Le squadre che partecipano alla International Champions Cup 2019

Oltre alle italiane, prenderanno parte alla competizione il Chivas, l’Arsenal, il Bayern Monaco, il Manchester United, il Benfica, il Real Madrid, il Tottenham, l’Atletico Madrid. Nel calendario spicca il derby d’Italia tra Juventus e Inter, in programma il 24 luglio. Il detentore del titolo è il Tottenham, vincitore dell’ultima edizione.

SPORTAL.IT | 11-07-2019 07:00