International Champions Cup: Juve, Inter, Milan e Roma si sfidano

Juventus, Inter, Milan e Roma hanno annunciato nelle ultime ore la loro partecipazione all'International Champions Cup, il torneo calcistico amichevole nato nel 2013 e organizzato dalla compagnia statunitense Relevent Sports.

La competizione estiva con il passare degli anni è diventata la più prestigiosa del panorama mondiale, e vede tra i suoi iscritti ogni anno le squadre più blasonate del calcio europeo. Il 27 marzo ci sarà la presentazione ufficiale della competizione, con la composizione dei vari gironi, divisi solitamente in tre aree (nella scorsa edizione si è giocato in Europa, negli Stati Uniti e a Singapore, vinse il Tottenham). Alla vincitrice del singolo incontro vengono assegnati tre punti. In caso di parità ad ogni squadre viene assegnato un punto, ma la sfida continua ai rigori, chi la vince si aggiudica un ulteriore punto supplementare.

"L'AS Roma è lieta di comunicare che la prima squadra prenderà parte alla International Champions Cup 2019, in programma la prossima estate negli Stati Uniti. Per i giallorossi si tratterà della quarta partecipazione alla competizione negli USA e della quinta in totale, considerando anche l’esperienza in Australia nel 2015. Date, location e avversari della ICC di quest’anno saranno comunicati alle ore 16 del 27 marzo", è la nota del club giallorosso, che ha riportato anche le parole del Ceo Guido Fienga. "Siamo davvero orgogliosi di rispondere all’invito dell’ICC e di tornare negli Stati Uniti, confermando la nostra partecipazione a un torneo che negli anni ha acquisito e consolidato il suo prestigio, attestandosi su un livello di competitività e visibilità di valore assoluto".

La Juventus e l'Inter, secondo indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, si sfideranno il 24 luglio a Nachino, sede di Suning. Nella prossima settimana verrà ufficializzato il programma del torneo.

SPORTAL.IT | 22-03-2019 15:20