Idea Uefa sullo scudetto: rivolta sul web

Sarà una giornata intensa sul fronte del calcio. La grande riunione dell’Uefa con le varie leghe e federazioni in videoconferenza dovrebbe chiarire gli scenari e dare un segnale sulle decisioni che verranno prese su come dovrebbe, condizionale d’obbligo vista l’emergenza coronavirus, ripartire il calcio quando la pandemia, si spera il prima possibile, sarà finita. Eppure una delle proposte sullo scudetto, anticipate dal quotidiano spagnolo As, sta creando molto scalpore tra i tifosi.

Lo scenario

Secondo quanto riportato da ‘AS’, l’UEFA nel vertice che si svolgerà oggi con le leghe darà indicazioni precise. L’obiettivo è quello di uniformare tutti i campionati e avere una linea comune. Per quanto riguarda i campionati, la decisione finale sarà delle Federazioni. Ma il consiglio dell’UEFA sarebbe quello di concedere il titolo alla squadra capolista al momento della sospensione.

Scudetto alla Juve?

Nonostante l’opposizione delle varie federazioni, tra cui quella italiana capeggiata da Gravina che ha più volte ribadito la priorità di dover concludere il campionato, anche ricorrendo alla formula playoff, se questa linea tracciata dall’Uefa dovesse prevalere ne guadagnerebbe ovviamente la Juventus che essendo prima in questo momento, a parità di partite con la Lazio, si prenderebbe il 9° scudetto di fila senza colpo ferire.

Le reazioni contrastanti

Social inviperiti. “Quindi per questo si è giocato prima Juve-Inter di Inter-Sampdoria?!” si chiede provocatoriamente qualcuno richiamando già quanto polemicamente aveva detto Balotelli; “Mi dicono che l’abbiano già affisso al muro allo Stadium, confermate?” e la risposta “Ti sbagli, ne hanno affissi due…quello che gli assegneranno e quello che secondo loro avrebbero vinto comunque”; “Capito perché era fondamentale giocare juve Vs Inter? Faccina con lacrime di gioia”

Qualcuno si spinge anche in commenti seri analizzando il contesto: “questo Scudetto sarà per sempre legato indissolubilmente a questa situazione assurda che stiamo vivendo e a tutte le persone che stanno morendo a causa di essa… non credo che qualcuno lo voglia veramente. É una macchia di sangue nella storia del nostro Paese”.

Ma poi ricominciano le proteste contro l’ipotesi Juve campione d’Italia: “Ma già si sapeva … mi dispiace solo per la Lazio che è stata “ derubata “ dalla possibilità di vincere il titolo”; “Vincono sempre loro nelle situazioni tragiche. Potrebbero vincere un’altra champions in questo modo”; “Ovvio. #Ceferin, compagno di merende del padrone sabaudo, non avrebbe potuto dettare regola diversa. Dopo la coppa campioni farlocca colma di sangue, avrebbero, avranno, pure il coraggio di festeggiare questo scudetto”

SPORTEVAI | 17-03-2020 10:12