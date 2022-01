Ihattaren: contatti in corso con l'Ajax

20-01-2022 13:39

L’inizio dell’avventura italiana di Mohamed Ihattaren non è andata troppo bene: il giocatore, attualmente in prestito alla Sampdoria dalla Juventus , com’è noto non è mai sceso in campo con la maglia blucerchiata.

Già dagli scorsi si è aperta la possibilità di un ritorno in Olanda, con il club bianconero pronto a cedere in prestito l’olandese all’Utrecht, che però sarebbe orientato a un prestito di 18 mesi.

Proprio mentre il dialogo tra le parti sembrava comunque procedere bene, ecco che si è inserita un’altra squadra interessata a Ihattaren.

Secondo quanto riporta il ‘Telegraaf’, nelle ultime ore si sarebbero tenuti contatti molto importanti tra Erik ten Hag e lo stesso centrocampista olandese per un possibile trasferimento all’ Ajax .

Nelle prossime ore si attendono sviluppi proprio relativi a quest’ultimo dialogo che potrebbe sbloccare la situazione e la relativa cessione di Ihattaren, consegnando a quest’ultimo la possibilità di ritornare a giocare dopo mesi.

