Il 25 ottobre la tappa di Roma dell'Innovation Tour di Extratime Almaviva

La seconda tappa dell’Innovation Tour di ExtraTime Almaviva, si terrà in una location d’eccezione: lo Stadio Olimpico di Roma

Quella di venerdì 25 ottobre 2024 è una data da segnare in rosso sul calendario degli addetti e gli appassionati al business dell’innovazione. Nello specifico parliamo di una data di grande importanza per la football industry e per le innovazioni ad essa connessa.

Il 25 ottobre, alle ore 15:00, infatti, allo Stadio Olimpico di Roma, si terrà la seconda tappa dell’Innovation Tour di EXTRATIME ALMAVIVA. La startup competition organizzata da SFS in collaborazione con Almaviva.

Si tratta della seconda tappa del circuito, la prima si è svolta a Torino il 15 ottobre, mentre la terza è in programma il 29 ottobre 2024 a Palermo allo Stadio Renzo Barbera

L’Innovation Tour di Extratime Almaviva

“Durante l’evento – si legge sul sito ufficiale di SFS 2024 – verranno illustrate le modalità di partecipazione alla SFS Extratime Almaviva, offrendo alle startup selezionate l’opportunità di presentare i propri progetti davanti a esperti del settore, investitori e leader dell’innovazione”.

Un’occasione preziosa per mettere in luce idee innovative, costruire connessioni strategiche e accedere a risorse fondamentali per far crescere la propria impresa nel settore dello sport tech.

Oltre alla presentazione della competition, l’evento offrirà approfondimenti sulle più recenti tecnologie applicate al calcio e nuove opportunità di business in uno dei mercati più dinamici a livello globale. Per partecipare è necessario registrarsi a questo LINK