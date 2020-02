Il Barça insiste per Lautaro: ecco chi potrebbe sostituirlo

Il Barcellona è alla disperata ricerca di volti nuovi per la prossima stagione. Tangibile la necessità di stravolgere la rosa e, in particolare, il pacchetto offensivo. Il nome in pole position, come noto, è quello di Lautaro Martinez, asso dell’Inter.

L’acquisto del Toro è stato caldeggiato dallo stesso Leo Messi. Accontentare la Pulce sarebbe il modo migliore anche per spegnere le voci che vorrebbero il fenomeno argentino blaugrana non tanto felice della situazione che si è venuta a creare a Barcellona.

Lautaro Martinez ha un contratto garantito con i nerazzurri fino al giugno del 2023 ma, purtroppo per i tifosi nerazzurri, c’è una clausola rescissoria, pari a 111 milioni di euro, che potrebbe essere sfruttata dal Barcellona per strapparlo alla squadra di Antonio Conte.

In casa Inter c’è molta serenità. La dirigenza è convinta che Lautaro Martinez proseguirà la sua avventura con la casacca nerazzurra a lunga ma, per non rischiare di restare con un pugno di mosche in mano, il duo Marotta/Ausilio si starebbe guardando attorno.

Diversi i nomi tra cui scegliere il possibile sostituto del Toro. Piacerebbe Pierre-Emerick Aubameyang (accostato anche ail Barcellona). Il 30enne attaccante gabonese non ha ancora rinnovato con l’Arsenal e potrebbe diventare una grande occasione di mercato. Quotazione attorno ai 70 milioni di euro.

Attenzione anche al nome di Antoine Griezmann. Il francese, decisivo al San Paolo contro il Napoli, potrebbe anche essere “costretto” a lasciare il Barcellona, nello specifico se dovessero arrivare Lautaro Martinez e Neymar. Non avrebbe più spazio. Quotazione superiore ai 100 milioni di euro.

Ci sarebbero anche altre possibili opzioni. Anthony Martial, 24enne attaccante del Manchester United, e Timo Werner, centravanti classe 1996 in forza al Lipsia, sarebbero altri due profili seguiti con attenzione dall’Inter.

SPORTAL.IT | 26-02-2020 08:40