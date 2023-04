Il Barcellona batte l'Atletico e si avvicina al titolo

La squadra di Xavi si impone per 1-0 grazie alla rete di Ferran Torres

23-04-2023 18:47

Il Barcellona ha battuto per 1-0 l’Atletico Madrid nella partita valida per la trentesima giornata della Liga: un successo cruciale per la squadra di Xavi, che risponde al Real Madrid e si porta a +11 sui blancos quando mancano otto giornate alla fine del campionato.

A decidere la sfida del Camp Nou contro i colchoneros allenati da Simeone è stato Ferran Torres, a segno nel finale del primo tempo su assist di Raphinha. Tanti gol divorati da parte di entrambe le squadre nella ripresa, anche da Lewandowski.