Il Barcellona ci ripensa, la Juve spera: e il web bianconero si spacca

L’ultimatum è partito, l’alternativa è stata messa in caldo: la Juventus è alla caccia dell’erede di Paulo Dybala, e il nome di Angel Di Maria è quello sui cui la dirigenza bianconera ha puntato le sue carte. Il club torinese ha dato l’ultimatum: risposta entro stasera, altrimenti si va su Domenico Berardi, per il quale è stato fatto un approfondito sondaggio su costi e fattibilità dell’operazione. Una pista-B che si era resa necessaria, perché su Di Maria iniziava ad incombere l’ombra del Barcellona: al temporeggiare “sospetto” da parte dell’argentino ha fatto seguito l’indiscrezione dalla Spagna dell’interessamento blaugrana, di conseguenza l’aut-aut imposto dalla Juve.

Di Maria, il no del Barcellona

Ma stamattina le cose sono nuovamente cambiate: come ha riportato il portale catalano Mundo Deportivo, il club di Xavi non sarebbe interessato al Fideo, soprattutto per questioni anagrafiche. Il tecnico blaugrana infatti vorrebbe giocatori molto più giovani, e per questo stesso motivo avrebbe infatti rifiutato anche Alexis Sanchez, in uscita dall’Inter. Il profilo adatto sarebbe il 25enne Raphina del Leeds, che però ha un costo attualmente difficilmente sostenibile dal Barcellona.

Ultimatum della Juve in scadenza

Si capirà tutto in giornata, in ogni caso: perché Di Maria a questo punto sarà costretto a sciogliere le riserve su un eventuale approdo a Torino, dato che a questo punto non avrebbe più alternative importanti per l’anno che porta ai Mondiali. Una situazione che inizia ad avere del paradossale, e che divide i tifosi della Juventus: da un lato c’è chi lo vorrebbe in ogni caso in bianconero, vista l’indubbia classe. Ma c’è anche chi invece vorrebbe gente più giovane e probabilmente più motivata.

Di Maria, i tifosi Juve contrari: venga chi ci ama

Come Piermario: “Perché anche al Barcellona capiscono che un solo anno, a quelle cifre, con un mondiale tra novembre e dicembre è una richiesta assurda”. Oppure Franco, che vota per il piano-B: “prendiamo Berardi questi sono buffoni vengono solo per guadagnare e arrivare ai Mondiali e poi non ci mettono più impegno”. Tony è molto netto: “La Juve non dovrebbe fare questo sbaglio, anche perché il signor Di Maria, ha un po’ snobbato la Juve… Devono venire giocatori che amano i nostri colori”. Roberto usa anche un po’ di ironia: “Evvai che così viene a prepensionarsi alla Juventus!!! Troppo scaltri a Barcellona”. Flavio è tranchant: “Bisogna puntare su giocatori giovani con fame di vittoria e non giocatori già arrivati e bolliti in cerca solo di un buon ingaggio a fine carriera”

Juve, i dubbi dei tifosi su Di Maria

C’è chi lo apprezza, ma avanza dei dubbi legittimi: “Il giocatore è indiscutibile ma ha detto a chiare lettere che dopo il mondiale vuole tornare in Argentina. Ergo si tira a lucido per novembre e poi arrivederci e grazie. Ovvio che nessuno se lo piglia”. Così come Stefano: “Prenderlo per un anno non ha nessun senso, considerato che lui lo utilizzerà per prepararsi per il mondiale in Qatar!”. E Antonio incalza: “Ora se fossi la Juventus non lo prenderei comunque…. La Juventus non può essere una seconda scelta”. Luigi mette il dito nella piaga: “È normale, in italia possono perché il livello e sceso poi sono protetti vedi ibra e giroud”.

Il web bianconero vuole di Maria, ma…

Girolamo invece è del partito di quelli che lo vorrebbero subito: “questo è capace di decidere uno Juventus-Inter da solo è a livello di Tevez benfica real united psg il meglio di ogni nazione ma scherziamo altro che vecchio”. Davide aggiunge una postilla: “A sto punto se fossi la dirigenza della juve lo prenderei alle mie condizioni se no se ne va aff…”. Dennis vuole vederci chiaro: “Allora se va al Barcellona è forte può fare la differenza se va alla Juve è vecchio e in fase calante…premetto che nn mi esalto come tanti per la partita contro l’Italia”. Davide D. aggiunge: “Perfetto….non discuto il talento mostruoso di Di Maria… però dopo la pagliacciata degli ultimi giorni, adesso se vuole la Juventus, deve prendere 2 milioni e stare pure zitto!!!! Se no benvenuto a Berardi che è pure un nazionale di Mancini…”.

