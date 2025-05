Doha, Tortu non brilla nei 200 metri: anche Simonelli arranca. Sibilio da applausi e arriva l’annuncio di Jacobs

Quinto posto per Filippo Tortu nella prova di Diamond League, il lombardo chiude quinto con 20”41. Splendida la vittoria del napoletano Sibilio mentre Jacobs svela la data del rientro

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La tappa di Diamond League a Doha restituisce all’Italia il talento di Alessandro Sibilio. L’ostacolista napoletano nell’ultima stagione ha fatto fatica a trovare la condizione fisica per via dei tanti infortuni ma in Qatar arriva una prestazione importante.

Sibilio: il primo squillo in Diamond League

La tappa di Doha in Diamond League porta la firma di Alessandro Sibilio che sui 400 ostacoli conquista la sua prima vittoria nella manifestazione. Dopo una partenza molto conservativa, nella seconda parte il napoletano fa sfogare tutti i suoi cavalli e sul rettilineo finale si scatena conquistando il successo con il tempo di 49”32 e mettendosi definitivamente alle spalle i problemi della scorsa stagione.

Simonelli e Tortu solo quinti, Bruni seconda nell’asta

Due quinti posti dal sapore decisamente diverso quelli conquistati da Filippo Tortu e da Lorenzo Simonelli. Lo sprinter la scorsa settimana ha contribuito in maniera importante con la maglia dell’Italia nelle World Relays. La staffetta sembra aver dato slancio anche per la prova individuale. Con un parterre decisamente ricco arriva un quinto posto e un incoraggiante 20”41, i migliori tempi sono ancora lontani ma la strada è quella giusta.

Continua a non essere convincente invece Lorenzo Simonelli che dopo la vittoria agli Europei di Roma nel 2024 sembra far fatica a ritrovare quella convinzione e quello smalto. A Doha, l’azzurro mette giù una buona prestazione ma non di quelle esaltanti: quinto posto con 13”44 sperando che la condizione migliori di molto in vista dei Mondiali.

Comincia bene la stagione all’aperto invece per Roberta Bruni che continua a dimostrare un ottimo stato di forma e nella gara di salto in alto chiude al secondo posto con un ottimo 4,63. Non brillano invece i due saltatori in alto Matteo Sioli (al debutto in Diamond League) e Marco Fassinotti fuori già alla misura di 2,20.

Jacobs torna in gara a Roma

Un infortunio che gli ha impedito di essere protagonista nella stagione al coperto, ma ora Marcell Jacobs prova a stringere i tempi per tornare in pista. E l’appuntamento da segnare sul calendario è quello del prossimo 20 giugno quando lo sprinter azzurro tornerà in Italia per partecipare al Roma Sprint Festival, manifestazione a cui aveva preso parte anche lo scorso anno. L’ultima gara per Jacobs risale allo scorso 9 settembre quando gareggiò a Bellinzona in una delle ultime gare della scorsa stagione e chiuse con il tempo di 10”12. Ora però ci sono da preparare i Mondiali di Tokyo.