Jacobs salta anche il Golden Gala di Roma: l'infortunio non fa sconti, il rientro slitta ancora

Il velocista azzurro costretto a rinviare ancora il debutto stagionale outdoor. Il recupero dall'infortunio procede a rilento, Marcell salterà anche l’appuntamento di Roma

L’attesa per il ritorno in pista di Marcell Jacobs si allunga ulteriormente. Il campione olimpico dei 100 metri a Tokyo, alle prese con una lesione al retto femorale della gamba sinistra, dovrà forzatamente prolungare il periodo di assenza. Un rallentamento che di fatto esclude la sua partecipazione anche al prossimo Golden Gala di Roma.

Recupero più lungo del previsto

Già consapevole della rinuncia alla tappa di Xiamen del 26 aprile e a quella di Shanghai del 3 maggio della Diamond League, oltre che al necessario sacrificio per la staffetta di Guangzhou in programma il 10 e 11 maggio, evento cruciale per la qualificazione olimpica della 4×100 azzurra, Marcell Jacobs si vede costretto a rimandare ulteriormente il proprio esordio outdoor.

Non sono, infatti, confortanti le notizie provenienti dalla Florida, dove l’atleta azzurro si allena sotto la guida di Rana Reider. Per un rientro che potrebbe a questo punto slittare addirittura a luglio, con il possibile debutto all’aperto fissata a Eugene, negli Stati Uniti, il 5 del mese. Davvero difficile, dunque, immaginare Marcell ai nastri di partenza il prossimo 6 giugno a Roma per il Golden Gala.

Stagione in salita per Marcell

Ovviamente, questa è solo l’ultima delle notizie non certo positive di un 2025 complesso fin da subito per l’azzurro. Dopo un debutto poco brillante nell’indoor di Boston, dove era stato eliminato in semifinale con un 6”69 nei 60 metri, la sua preparazione ha subito ulteriori interruzioni. Prima l’influenza lo ha costretto a dire addio i 60 metri di New York, poi la decisione a sorpresa di tornare dopo ben sette anni a gareggiare nei 200 metri, a Miami il 22 marzo scorso, che si è scontrata con la dura realtà dell’infortunio in allenamento.

E pensare che quel ritorno, Jacobs lo aveva annunciato sui social con un post che carico di ottimi propositi. Un messaggio in cui rivelava di voler sfruttare l’occasione per “un primo passo di un anno che si preannuncia pieno di competizioni. Ci sarà da divertirsi, quindi restate con me!“, aveva scritto l’azzurro su Instagram.

La conferma sui social

Piani completamente stravolti dall’infortunio proprio durante un allenamento in Florida, alla vigilia di quel inatteso ritorno ai 200. Da quel momento in poi è, infatti, iniziato il calvario per Marcell, con gli esami che hanno confermato la serietà dell’infortunio al retto femorale della gamba sinistra.

Nonostante il suggerimento dei medici della Federazione italiana di atletica leggera di tornare in Italia per le cure, il velocista azzurro ha preferito proseguire la riabilitazione su suolo americano. “Ogni tanto si corre e ogni tanto bisogna saper camminare, ma l’obiettivo è sempre uno e noi non ci fermiamo davanti a nulla“, ha scritto in modo inequivocabile su Instagram Marcell in queste ore, confermando la voglia di tornare al più presto e di non mollare.

La staffetta azzurra dovrebbe perdere anche Ali

L’assenza di Jacobs cambia, però, inevitabilmente, anche i piani della staffetta azzurra, chiamata a qualificarsi per i Mondiali di Tokyo senza il suo velocista di punta. Una trasferta di Guangzhou a cui non dovrebbe prendere parte nemmeno Chituru Ali.

L’argento europeo nei 100 metri e uomo da 9”96, che farà il suo debutto stagionale in Florida sotto la guida del nuovo allenatore John Smith, in quei giorni dovrebbe diventare papà. La squadra italiana dovrà, quindi, affidarsi a Filippo Tortu e ai soliti noti, con la possibile inclusione di Samuele Ceccarelli in seconda frazione.