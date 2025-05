Milan, il Manchester City parte all'assalto di Reijnders, Guardiola lo vuole: almeno 70 milioni sul piatto

Il tecnico catalano avrebbe messo nel mirino il centrocampista olandese: mancando gli introiti della Champions, la società rossonera potrebbe aprire ad una cessione come fece con Tonali due anni fa

Quindici gol totali, quattro assist, una capacità di fare sia da regista che da incursore, una leadership innata. Tijjani Reijnders è probabilmente il miglior centrocampista della serie A, ed allo stesso tempo uno dei migliori in Europa.

Reijnders, numeri da fenomeno

Numeri che parlano chiaro, anche in una stagione difficile ed altalenante per il Milan, prestazioni che non lasciano ombra di dubbio. Reijnders è un giocatore che merita i palcoscenici più importanti del calcio mondiale, e non è dato sapere se i rossoneri sapranno tornare a breve su quei palcoscenici. Perché la Champions è ormai sfumata, ed è a rischio anche la qualificazione ad Europa League e Conference League. Va da sé che un giocatore del genere è appetito dai grandi club, e per lui potrebbero aprirsi strade nuove.

Reijnders e il precedente di Tonali

A prescindere dal rinnovo del contratto fino al 2030 firmato di recente con il Milan, perché nel calcio di oggi ogni cosa ha il suo prezzo: e se nel 2023 il Milan decise di vendere il suo miglior centrocampista (Tonali) al Newcastle per fare cassa, nonostante uno Scudetto appena vinto, è lecito pensare che anche quest’anno possa accadere la stessa cosa. Anche perché pare che ci sia un interesse concreto per il centrocampista olandese, e non ci poco conto.

Guardiola vuole Reijnders

Il Manchester City sarebbe infatti sulle sue tracce: il club guidato da Guardiola è alla fine di un lungo e glorioso ciclo, e deve rinnovare il suo organico. Secondo Pep, Reijnders è il “numero 8” perfetto per la sua squadra: i Citizens sarebbero disposti a mettere sul piatto oltre 50 milioni di euro, ma potrebbero spingersi fino a 70 per strapparlo ai rossoneri già nella finestra di mercato di giugno, quella che si aprirà prima del Mondiale per Club.

L’offerta del Manchester City

Il pressing degli inglesi è già forte e diventerà totale alla fine del campionato. Al 30 giugno 2025 il valore Tijjani a bilancio sarà sceso a quota 12,3 milioni. Di conseguenza, un’offerta che si aggirasse intorno ai 75 milioni non potrebbe non destare l’attenzione della dirigenza rossonera, visto che il prossimo anno mancheranno gli introiti della Champions. Vero che l’olandese si è legato molto all’ambiente rossonero, e potrebbe anche decidere di restare. Ma il City è una di quelle squadre che offrono argomenti molto accattivanti, e che farebbero vacillare chiunque. Di certo, i tifosi del Milan, dopo le recenti delusioni, sarebbero tutt’altro che contenti per una notizia del genere.