08-06-2022 10:54

Cambio di strategia per la Juventus. L’improvvisa frenata nella trattativa per Di Maria ha fatto scattare il piano B, dove la B rappresenta sia l’alternativa al Fideo, sia l’iniziale del cognome del calciatore individuato dalla dirigenza bianconera per rinforzare l’attacco: Berardi. È l’esterno del Sassuolo e della nazionale azzurra, insieme a Kostic, il grande obiettivo della Juventus sul mercato. Anche se i costi dell’operazione non sembrano vantaggiosi.

Juventus, perché si è arenata la trattativa per Di Maria

La Juventus ha dato una sorta di ultimatum a Di Maria, che – una volta saputo dell’interessamento del Barcellona – si è impuntato sulle sue richieste shock ai bianconeri: un solo anno di contratto – strapagato – e la possibilità di tornare a luglio 2023 in Argentina, dove intende chiudere la carriera. Il tutto, per giunta, senza che la Vecchia Signora possa usufruire dei benefici del Decreto Crescita. Ecco perché all’entourage del Fideo è stato recapitato un messaggio: o accetta un biennale, oppure l’affare è da considerare definitivamente saltato.

Juventus, riflettori puntati su Berardi del Sassuolo

Due, come detto, le alternative all’argentino. Una risponde al nome di Kostic, che però l’Eintracht intende tenere per una Champions da protagonisti dopo il trionfo in Europa League e dunque ha costi proibitivi. L’altra è Berardi. Anche il Sassuolo, come sempre del resto, intende capitalizzare al massimo l’eventuale cessione di uno dei suoi gioielli, in neroverde praticamente da sempre. Ma i rapporti con la Juve sono buoni e, volendo, una soluzione “alla Locatelli” potrebbe essere trovata in tempi stretti. Anche se i tifosi bianconeri non farebbero certo i salti di gioia.

Quanti mugugni degli juventini per il “colpo” Berardi

Sui social è quasi rivolta: “Nel caso prenderanno Berardi in 248 rate pagabili in 4 anni. Carnevali è pur sempre un amico”. Oppure: “Passare da Di Maria a Berardi è come passare da Scarlett Johansson a Iva Zanicchi“. Tutti perplessi su Twitter: “Berardi a 30 milioni…non sarebbe meglio Raspadori a sto punto?”. O ancora: “Vuoi aumentare leadership e personalità e prendi Berardi? Spero sia solo uno scherzo”. E qualcuno affonda il colpo: “Quindi noi dovremmo avere come titolare uno che ha fatto un Europeo mediocre e un campionato normale”. O anche: “Se Berardi è l’alternativa a Di Maria allora il Real potrebbe prendere Bernardeschi come alternativa a Mbappè“.

