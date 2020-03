Il Barcellona considera il taglio degli stipendi

Il Barcellona sta valutando di tagliare gli ingaggi per far fronte all'emergenza Coronavirus. Secondo quanto riporta La Vanguardia, il club blaugrana fra ingaggi (507 milioni di euro) e ammortamenti (135 milioni) dà per scontato che il bilancio chiuderà in rosso e spera di contenere le perdite.

In arrivo "un piano di sopravvivenza che implicherà sacrifici. La situazione è grave e il Barcellona non è immortale", dicono le fonti del club, riportate dai media iberici.

SPORTAL.IT | 20-03-2020 13:08