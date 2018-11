Il Barcellona fa sperare l'Inter, Ronaldo s'inchina al Real

Vittoria con il brivido per il Barcellona, che sul campo del Rayo Vallecano è sotto 2-1 fino a tre dalla fine prima di piazzare una clamorosa rimonta che consente alla squadra di Valverde di vincere 3-2 e di restare salda al comando della classifica. Ancora senza Messi, che proverà a recuperare per la partita contro l’Inter, i blaugrana mandano messaggi contraddittori: le distrazioni in difesa, costate i gol di Pozo e Alvaro, che a cavallo dei due tempi hanno rimontato l’iniziale vantaggio catalano firmato Coutinho, e gli attacchi piuttosto confusi dell’intero secondo tempo, vengono compensati dalla capacità di non perdere mai la calma e dal numero di soluzioni a disposizione del tecnico. Dembelé pareggia con un tiro al volo all’87’, poi Suarez firma il ribaltone.

Non più comodo il debutto in campionato di Santiago Solari sulla panchina del Real Madrid: la rivelazione Valladolid, seguito dalla tribuna dal proprietario e grande ex, 'il Fenomeno' Ronaldo, resiste fino all'83' poi si arrende all'autorete di Olivas su iniziativa di Vinicius e al raddoppio di Ramos su rigore. Ora l’ex interista è atteso dalla prima in Champions sul campo del Viktoria Plzen. Il Barça però resta a +7.



SPORTAL.IT | 03-11-2018 23:50