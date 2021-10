Il Barcellona riparte dalla Masia, Ansu Fati: "No problem 10 di Messi"

21-10-2021 16:49

Il Barcellona sta faticando parecchio in questo inizio di stagione tra infortuni e risultati che non arrivano. L’addio di Leo Messi (volato al PSG) e i recentissimi rinnovi da capogiro di Ansu Fati e Pedri sembrano però tracciare una nuova linea in casa blaugrana, cioè la riscoperta del progetto Masia, abbandonato nella gestione Bartomeu.

Ansu Fati ha poi recentemente dichiarato che ereditare la maglia numero 10 di Lionel Messi al Barcellona non ha portato ad aumentare le aspettative nei suoi confronti. Fati ha infatti appena firmato un nuovo contratto di sei anni con una clausola di 1 miliardo di euro una settimana dopo l’accordo simile trovato da Pedri. Lo spagnolo Fati è esploso sulla scena dopo aver fatto il suo debutto nell’agosto 2019, diventando il più giovane marcatore di LaLiga del Barca all’età di 16 anni e 304 giorni.

È anche il più giovane marcatore nella storia della Champions League col Barca, dopo aver segnato contro l’Inter nel dicembre 2019 un minuto dopoil suo ingresso in campo. Il 18enne ha ereditato la maglia numero 10 dopo la partenza di Messi, tuttavia ha insistito che nessuna pressione è derivata dall’indossare la prestigiosa maglia. Queste le sue parole riprese da Stats Perform:

“Il mio sogno è sempre stato quello di avere successo qui e continuare a crescere qui, per fortuna continuerò a farlo”, ha detto Fati ai giornalisti giovedì. “Lavorerò ogni giorno per migliorare come persona e come giocatore. Non ho ancora fatto nulla, devo continuare a lavorare, segnare il mio percorso”. “Sono molto grato al club per avermi dato fiducia, insieme ai capitani. Avrebbe potuto essere indossato da un altro giocatore, ma sono grato. Ero pronto perché sono al Barca e al Barca devi essere preparato a tutto. Indossare il ’10’ non è una pressione, è una motivazione in più, farò il meglio che posso”.

Un infortunio lungo quasi un anno potrebbe aver bloccato lo sviluppo del giovane, ma ha già segnato due gol in cinque apparizioni dal suo ritorno a settembre. In tutto ha registrato 15 gol in 48 partite per i giganti de LaLiga in totale, un conteggio che è peggiore solo a quello di Luis Suarez (21), Antoine Griezmann (35) e Messi (69) – nessuno dei quali è ancora al club – dal suo debutto in prima squadra. Ma Fati ha spiegato la sua ambizione di continuare a migliorare al Barca, il quale si sta preparando per un Clasico contro il Real Madrid domenica:

“Ho molto margine di miglioramento, soprattutto ascoltando le persone che ti possono aiutare”, ha continuato. “Vorrei migliorare tutto, non ho ancora fatto nulla, con il lavoro”. “Giocare un Clasico è una motivazione, Madrid è il nostro grande rivale. So che la squadra darà tutto per la vittoria”. “Ho fiducia nella squadra, è vero che dobbiamo migliorare come sempre. Andremo a competere e giocheremo in casa, il che è un fattore a nostro favore”.

Oltre ad Ansu Fati e al già citato Pedri, protagonista in estate con la nazionale spagnola sia ad Euro 2020 che alle Olimpiadi, dove si è disimpegnato in modo davvero stupendo attirando su di se gli onori della cronaca europea, il Barcellona si sta preparando ad inserire in squadra altri giovanissimi talenti provenienti dalla Masia, una delle scuole calcio più prolifiche del mondo.

Parliamo per esempio di Gavi, classe 2004, chiamato da Luis Enrique per la fase finale di Nations League, dove ha stupito il mondo per la sua personalità di fronte a campioni come Verratti, Koke o Goretzka. Sembra lui il prossimo indiziato a firmare un super rinnovo. Ricordiamo che le clausole spagnole hanno in se poco valore, in quanto in Spagna è obbligatorio inserire clausole rescissorie, e metterle a 1 miliardo equivale come in Italia a non mettere niente.

Oltre a questi, come riporta calciomercato.com, anche Gerard Hernández (31 maggio 2005), Nico González (3 gennaio 2002), Alex Baldè (18 ottobre 2003) e Yusuf Demir (2 giugno 2003) faranno presto parte della prima squadra in pianta stabile.

