Il Barcellona si rialza e non fa scappare il Real

20-10-2022 23:23

Si rialza il Barcellona di Xavi: dopo il pareggio in Champions League contro l’Inter, che rischia di costare la qualificazione ai catalani, e la sconfitta nel Clasico contro il Real Madrid, i blaugrana sono ripartiti piegando in casa il Villarreal per 3-0.

Le tre reti del Barcellona sono state segnate tutte nel primo tempo: Lewandowski ha piazzato una doppietta al 31′ e al 35′, su assist di Alba e Gavi, mentre al 38′ Ansu Fati ha chiuso i conti.

Non scappa il Real in classifica: i blancos sono a 28 punti, a +3 dal Barcellona.