Il Bari batte un colpo: vicino lo svincolato Botta

Dopo la delusione per l’eliminazione ai playoff per mano della Feraplisalò, il Bari riparte di slancio con l’obiettivo di centrare la promozione in Serie B. Biancorossi sempre vigili sul mercato, con l’obiettivo di assicurarsi rinforzi di qualità ed esperienza.

Ha entrambe queste caratteristiche Ruben Botta, calciatore attualmente svincolato ma dal curriculum di tutto rispetto e dalle qualità indiscutibili. Come riporta Sky Sport , i pugliesi sono molto vicini all’ingaggio dell’argentino.

Il trequartista è reduce da una brillante stagione nelle file della Sambenedettese, con 8 goal e 7 assist in 31 apparizioni. Con il dissesto del club marchigiano, in estate il giocatore è rimasto senza squadra.

Una condizione che però dovrebbe durare poco, con Botta fortemente corteggiato dal Bari. Un colpo importante, dato che l’argentino ha nel suo bagaglio personale 31 presenze in Serie A totalizzate con le maglie di Inter e Chievo.

OMNISPORT | 10-08-2021 18:32