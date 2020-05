Il basket all'aperto ha stregato Gianni Petrucci

Gianni Petrucci, presidente della Federazione Italiana pallacanestro, è tornato a parlare con l’Ansa. "Per affrontare la ripartenza del basket dopo l’emergenza Coronavirus sto pensando alla possibilità quest’estate, in caso di restrizioni e nel caso le autorità lo permettano, di riportare questo sport alle origini: giochiamo all’aperto" ha raccontato.

"Il nostro sport si presta – ha aggiunto -. In particolare nel tre contro tre, ma anche nel basket giocato a cinque giocatori. Il clima in Italia ci aiuta. Perché non sfruttare questa opportunità per evitare il più possibile i rischi da contagio?" ha aggiunto Petrucci, che ha confermato di aver commissionato al Politecnico di Torino lo studio di una mascherina specifica per i giocatori.

