Il basket perde un gigante: addio a Dusan Ivkovic

Grave lutto per il basket internazionale.

All’età di 78 anni è infatti morto a Belgrado Dusan Ivkovic, uno dei coach più vincenti della storia della pallacanestro.

Dopo un modesto passato da giocatore, Ivkovic iniziò ad allenare nel 1978 al Partizan.

Nella sua carriera alla guida di club ha conquistato sei trofei internazionali, tra i quali due edizioni dell’Eurolega con l’Olympiacos, nel 1997 e nel 2012 e due Coppe Korac con Partizan e Aek Atene, oltre a svariati titoli nazionali.

Da ct della Jugoslavia, una delle nazionali europee più forti di ogni tempo con fuoriclasse come il compianto Drazen Petrovic, Toni Kukoc e Vlade Divac, guidata dal 1988 al ’95, Ivkovic ha vinto l’argento olimpico a Seul 1988, il Mondiale 1990 e tre edizioni degli Europei, nel 1989, nel 1991 e nel 1995, mentre da tecnico della Serbia ha vinto l’argento a Euro 2009.

Inserito nella Fiba Hall of Fame nel 2017, Ivkovic, passato alla storia anche per il carattere e la pacatezza e diventato un punto di riferimento per una generazione di tecnici, ha concluso la carriera nel 2016 allenando l’Efes.

OMNISPORT | 16-09-2021 10:31