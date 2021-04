Superlega, Rummenigge si scaglia contro l'Inter

Quelli che sta vivendo il calcio europeo sono i giorni più tormentati della sua storia recente. La nascita della Superlega rischia infatti di avere ripercussioni al momento difficili anche solo da immaginare.

Il CEO del Bayern Monaco, Kalle Rummenigge, in un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ ha spiegato come si è arrivati alla creazione di questa nuova competizione.

“Se ne parlava da dieci anni e abbiamo sempre deciso di mantenere il modello esistente. Poi il coronavirus ha danneggiato tutto il calcio europeo, soprattutto le grandi squadre, che senza tifosi allo stadio hanno perso tanto. Alcuni club hanno pensato che fosse quindi il momento buono per fare una Superlega. Ed è nato un grande casino…”.

Nelle scorse ore, il presidente della UEFA Ceferin ha usato parole durissime contro Andrea Agnelli: “Mi dispiace che sia successo quel che è successo, perché hanno sempre avuto un rapporto amichevole e hanno collaborato bene. L’importante adesso è riprendere un certo dialogo. La mia speranza è quella di trovare ancora una soluzione, perché la Superlega danneggia tutto il calcio europeo. E dobbiamo evitarlo”.

Secondo Rummenigge non è la Superlega la soluzione ai problemi del calcio europeo: “La soluzione è ridurre i costi. Con la Superlega i club cercano di risolvere il problema dei debiti, peggiorati con la pandemia. Ma la strada non può essere quella di incassare sempre di più e pagare sempre di più giocatori e agenti. Dobbiamo ridurre un po’ le cose, non metterne altre sul tavolo. Abbiamo esagerato con le spese: tutti, nessuno escluso. È il momento di fare un calcio meno arrogante”.

Tra i dodici club fondatori della Superlega c’è anche l’Inter: “Si dice che anche l’Inter abbia grossi problemi finanziari e magari pensa di risolverli così. L’incasso di cui parlano per la Superlega sembra enorme, ma non so se alla lunga i problemi saranno risolti. Io non ci credo. Non si può incassare sempre di più per compensare le spese”.

Il Bayern è tra le big del calcio europeo che hanno deciso di non prendere parte al progetto Superlega.

“Non siamo dentro perché non vogliamo farne parte. Siamo contenti di giocare in Bundesliga, un business ‘pane e burro’, come dicono gli inglesi. Siamo contenti di fare la Champions e non dimentichiamo la responsabilità verso i nostri tifosi, che sono generalmente contro una riforma del genere. E sentiamo anche la responsabilità verso il calcio in generale”.

Il Bayern è alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione, visto che Flick ha già annunciato l’intenzione di rompere il rapporto. Magari a breve sul mercato potrebbe esserci libero Klopp , visto che non si è detto favorevole a quella Superlega della quale il Liverpool è uno dei club fondatori: “Non abbiamo ancora deciso sull’allenatore, prima vinciamo il campionato e poi decidiamo cosa fare. Certo lui ha parlato pesantemente contro la sua società”.



OMNISPORT | 20-04-2021 09:34