Il Belgio ha scelto Domenico Tedesco per la panchina

Sarà l'ex Lipsia a dover rilanciare le ambizioni dei 'Diavoli Rossi' a fine ciclo dopo l'eliminazione ai gironi in Qatar.

07-02-2023 18:20

E’ Domenico Tedesco il prescelto della Federazione belga per il ruolo ricoperto in questi anni da Roberto Martinez.

L’allenatore italiano con cittadinanza tedesca sarebbe pronto a firmare con i ‘Diavoli Rossi’ un contratto che lo legherà fino al Mondiale del 2026, ma -secondo quanto riporta l’agenzia ‘Reuters’- occorre trovare un accordo tra la Federazione e il Lipsia, squadra che ha esonerato il 37enne dopo lo scivolone contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League e con la quale ha in corso la risoluzione: il nodo sarà con ogni probabilità sciolto nel giro di una settimana. Con il sodalizio in orbita Red Bull Tedesco ha conquistato una Coppa di Germania.