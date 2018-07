Il Benevento prova a riprendersi Djimsiti

Il Benevento prova a riprendersi Berat Djimsiti.

Dopo un'annata in B all'Avellino e una in serie A nel Sannio il difensore albanese è tornato a Bergamo per mettersi a disposizione del tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ma il classe 1993 potrebbe essere inserito in una trattativa riguardante Enrico Brignola, il cui cartellino viene valutato 8 milioni dalla società giallorossa.

Il club orobico è particolarmente attivo in queste ore: sta anche valutando l'ipotesi di cedere alla Lazio Alejandro 'Papu' Gomez.

SPORTAL.IT | 11-07-2018 15:55