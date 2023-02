Il Benevento strappa il punto ad Ascoli

Gli Stregoni si salvano nonostante il rosso di Improta

26-02-2023 18:52

Pareggio d’oro per il Benevento ad Ascoli nel posticipo della 26esima giornata di Serie B. Al Picco è finita 0-0 tra la squadra di Breda e quella di Stellone: un risultato prezioso per i giallorossi che partivano con gli sfavori del pronostico e sono rimasti in 10 al 34′ per il doppio giallo a Improta. I marchigiani in superiorità numericano hanno spinto soprattutto nella ripresa ma si sono fermati alla traversa colpita da Simic al 96′.

Dopo questo pareggio il Benevento sale a quota 27 punti al diciassettesimo posto, mentre l’Ascoli raggiunge a 33 il Cittadella al dodicesimo posto.