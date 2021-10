Il Bologna rinforza il centrocampo di Mihajlovic: ufficiale l'arrivo di Viola

20-10-2021 19:53

Il mercato non finisce mai, si sa: chiusa la sessione regolare, quella delle compravendite, si apre quella degli svincolati e delle squadre che cercano di risolvere i propri problemi di formazione guardando a quei giocatori rimasti senza club, alcuni tra i quali non indifferenti.

E’ il caso di Nicolas Viola, centrocampista tecnico ex Benevento e Palermo, svincolato da luglio dopo la fine del suo contratto con i giallorossi.

Il giocatore 32enne, che è reduce da una stagione da 17 partite e 5 goal in Serie A, è l’ultimo rinforzo messo a disposizione di Sinisa Mihajlovic dal Bologna.

A confermare il definitivo buon esito della trattativa è stato lo stesso club felsineo attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Nicolas Viola”.

Mihajlovic, infatti, dovrà fare a meno sia di Schouten che di Kingsley per diverse settimane (nel secondo caso diversi mesi), e questo lo ha un po’ costretto a rivedere i suoi piani, ritornando insieme alla società sul mercato.

Il nome di Nicolas Viola, comunque, non è casuale: le sue caratteristiche possono consentire ai rossoblù di cambiare aspetto tattico più facilmente, grazie alle qualità di vero e proprio “jolly” già mostrate nelle precedenti esperienze.

Il centrocampista, nella giornata di mercoledì, si è già allenato per la prima volta con i suoi nuovi compagni di squadra in vista della prossima sfida di campionato con il Milan in programma il prossimo sabato prossimo.

Un innesto importante soprattutto per quel che riguarda gli equilibri: per il centrocampista sarà la quarta squadra in Serie A dopo le esperienze alla Reggina, al Palermo e al Benevento.

