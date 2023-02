Il Brescia esonera Clotet, Possanzini momentaneo sostituto

Secondo esonero stagionale per Pep Clotet che paga dazio dopo la sconfitta con il Perugia. La società comunica che l’attuale sostituto è Davide Possanzini.

06-02-2023 22:27

Per la seconda volta in stagione il presidente del Brescia Massimo Cellino solleva dall’incarico Pep Clotet. L’allenatore spagnolo aveva già ricevuto il benservito e al suo posto era subentrato Alfredo Aglietti salvo poi essere stato richiamato dallo stesso patron bresciano.

Ma la sonora sconfitta (4-0) per mano del Perugia ha di nuovo fatto cambiare idea al padrone di casa e Clotet è stato nuovamente costretto a fare le valigie.

Al suo posto il club ha comunicato di aver scelto Davide Possanzini per dirigere il prossimo allenamento, non è detto, dunque, che sia la scelta definitiva.

Questo il comunicato ufficiale del club: “Brescia Calcio comunica di aver sollevato Pep Clotet dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. L’allenamento di domani pomeriggio verrà diretto da Davide Possanzini.