Il calcio riapre: Georgia-Spagna a porte aperte

A meno di tre mesi dal via dell’Europeo, il calcio prova a riaprire le porte al pubblico.

La Federazione georgiana ha infatti comunicato di aver ricevuto il via libera dal governo di Tbilisi in merito alla possibilità di far disputare la partita di domenica 28 marzo contro la Spagna, valida per le qualificazioni al Mondiale 2022, con la presenza di tifosi sugli spalti.

Sulle tribune del ‘Boris Paichadze’ si potranno sedere 15.000 tifosi. La capienza dell’impianto è di 55.000 spettatori.

OMNISPORT | 23-03-2021 17:08