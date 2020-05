Il calcio riparte, Tiki Taka no: Il talk-show a rischio chiusura

Ha fatto discutere, sorridere, ha creato dibattiti e polemiche ma potrebbe non andare più in onda. Il calcio sta per ripartire, almeno così sembra, ma sarà così anche per le trasmissioni sportive? Non per tutte, almeno stando a sentire quel che scrive Leggo, dove si parla di una possibile sospensione definitiva per Tiki Taka. Il programma condotto da Pierluigi Pardo potrebbe chiudere definitivamente i battenti e non riprendere né con il ritorno del calcio giocato, né la prossima stagione.

I motivi della chiusura di Tiki Taka

A incidere sono anche e soprattutto i costi, diventati un problema all’interno dell’azienda di Cologno per il calo di entrate pubblicitarie dovuto alla crisi sanitaria diventata crisi economica a seguito del Corona Virus.

Gli ascolti di Tiki Taka sono sempre stati alti

In questa ultima stagione Tiki Taka è andato bene negli ascolti, con una media spesso vicina all’8% di share, nonostante abbia dovuto subire diversi cambi di palinsesti, rimbalzando tra un canale e l’altro di Mediaset (ha iniziato la stagione su Italia 1 per poi passare su Canale 5, dal 27 ottobre 2019, per poi ritornare su Italia 1 dal 13 gennaio di quest’anno).

Quante polemiche con Cassano su Tiki Taka

Non sono mancate le polemiche sia con Wanda Nara sia con l’allontanamento di Cassano, che era diventato opinionista di punta assieme a Vieri con cui realizzava siparietti imperdibili ma la possibile chiusura del programma sorprende perché arriva proprio dopo una stagione travagliata che però ha fatto registrare il secondo miglior risultato dal punto di vista degli ascolti. Con il conduttore Pierluigi Pardo non sono mancati momenti bollenti ma tutto potrebbe essere finito ora.

La puntata di Tiki Taka, andata in onda su Italia 1 lo scorso 9 marzo, quindi, potrebbe essere stata l’ultima in assoluto del programma che, a partire dal 2013, era riuscito a non far rimpiangere troppo il predecessore Controcampo, andato in onda dal 1998 fino al 2012.

SPORTEVAI | 28-05-2020 08:42