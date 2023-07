Il campo di padel più spettacolare al mondo si trova alle Maldive

Nel pieno dell'Oceano indiano il campo dall'effetto strabiliante immerso nella natura magnifica delle Maldive e nel lusso di uno dei resort più straordinari, anche per questo progetto

24-07-2023 14:44

Se non il più spettacolare in assoluto, di certo questo magnifico esempio di campo di padel a sfioro figura nella top 10 mondiale: sarà perché si trova alle Maldive, sarà perché le immagini in sé sono suggestive oltre che impressionanti, ma questo gioiello di progettazione che si appoggia sulle acque turchesi dell‘Oceano Indiano possiede un fascino intrinseco.

Il campo di padel più spettacolare al mondo

Il padel court, che costituisce a pieno titolo una specifica e particolare offerta rivolta ai propri ospiti dell’Emerald Faarufushi Resort & Spa, è stato posizionato su un isolotto privato collegato da un lungo pontile in legno all’isola centrale su cui sorge il resort, nell’atollo di Raa alle isole Maldive.

Un unicum davvero, nello spaccato dell’originalità delle proposte che vengono annoverate per i più esigenti o gli appassionati di questo sport che, nato con qualche difficoltà sul finire degli anni ’70, ha conosciuto una notorietà imprevedibile durante la pandemia. E che abbraccia la convinzione che sia auspicabile, se non preferibile, optare per quelle che con una categoria sintetica viene definita vacanze attive, promossa dalla proprietà.

La resa scenografica della struttura gode e si riflette nell’effetto stupefacente suscitato da questo campo, capace di confondersi con uno scenario naturale di una bellezza assoluta, innegabile e che si ispira a una filosofia del relax e del viaggio in grado di garantire un’esperienza esclusiva.

Fonte: Ufficio Stampa Emerald Faarufushi Resort&Spa

L’unicità: campo a sfioro sull’Oceano indiano

Due giocatori ospiti del magnifico resort

L’unicità è la ratio che ispira e orienta anche questa proposta che garantisce ai giocatori di gareggiare con gli amici o altri ospiti della struttura mentre ammirano la barriera corallina e la ricca fauna marina che abita le acque della laguna privata del resort.

Il campo di padel, già un esempio quasi irripetibile per collocazione e tipicità, è affiancato da un ulteriore campo da gioco polifunzionale per partite di tennis o calcetto, che trasformano l’isolotto in una vera e propria destinazione che offrirà agli appassionati di padel un contesto – ripetiamo – difficilmente replicabile.

La struttura è di pertinenza dell’Emerald Faarufushi Resort & Spa ed è posizionato su un’intima isola privata di 7 ettari, a soli 25 minuti di barca dalla prima proprietà di The Emerald Collection nell’arcipelago, Emerald Maldives Resort & Spa, anch’essa dotata di due campi da tennis e padel.

Fonte: Ufficio Stampa Emerald Faarufushi Resort&Spa

L’offerta speciale per gli appassionati di padel

Vista dall’alto del campo di padel unico al mondo

L’accesso ai campi sportivi per gli ospiti è completamente gratuito perché parte della formula signature di ospitalità Deluxe All-Inclusive del brand, che comprende sempre nel costo del soggiorno – per tutte le categorie di camera – l’accesso alle facilities del Centro Sportivo, alle Emerald Spa, a un’ampia gamma di attività acquatiche non motorizzate e a tutta l’offerta F&B nei ristoranti à la carte di cucina internazionale dei resort, incluse le bevande alcoliche e una selezione di oltre 50 etichette di vini pregiati da tutto il mondo.

A chi volesse cimentarsi in una partita quasi immersi nello splendore delle acque dell’Oceano Indiano, The Emerald Collection propone – per soggiorni di minimo 5 notti prenotati entro il 31 luglio e con periodo di viaggio valido fino al 23 dicembre 2023 – trasferimenti gratuiti di andata e ritorno in idrovolante dall’aeroporto internazionale di Malé.

VIRGILIO SPORT