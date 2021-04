Il Chelsea fa dietrofront: pronto il no alla Superlega

Scenari stravolti? Il progetto Superlega vacilla. La prima mossa la compie il Chelsea, pronto a fare dietrofront e dire ‘no’ all’iniziativa.

Il club di Roman Abramovich, starebbe preparando un documento ufficiale con cui sancire la rinuncia alla partecipazione all’idea capeggiata da Florentino Perez con 12 top club europei coinvolti.

Nulla di ufficiale per il momento, ma rumors decisi che fanno capire come il Chelsea – oggetto di forti contestazioni da parte dei suoi tifosi in giornata per aver aderito alla Superlega – potrebbe presto fare retromarcia.

All’esterno di Stamford Bridge, infatti, un cospicuo gruppo di sostenitori dei londinesi si è radunato per dar vita ad una protesta civile contro l’innovazione che sta sconvolgendo gli equilibri del calcio: a tal proposito, il fischio d’inizio del match di Premier col Brighton è stato posticipato di 15 minuti.

Oltre al Chelsea, anche il Manchester City e lo United sarebbero pronte a cambiare idea e rinunciare alla Superlega: Oltremanica, un autentico ‘tsunami’.

OMNISPORT | 20-04-2021 20:43