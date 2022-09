Il Copenaghen offre la birra ai tifosi del Siviglia

15-09-2022 17:24

Nella serata di mercoledì in questo secondo turno di Champions League si è giocata anche la sfida tra Copenaghen e Siviglia. Le squadre inserite nel girone G non sono andate oltre lo 0-0, primo punto in questa stagione europea per entrambe i club, ma il vero colpo di scena si è verificato in tribuna.

La società danese, infatti, ha riservato ai tifosi spagnoli un’accoglienza doc, servendo loro birre direttamente sugli spalti.

Un bellissimo gesto di fairplay al Parken Stadium che ha attirato l’attenzione di tutti. Il video, oggi sui social, sta diventando virale e ricevendo numerosi applausi.