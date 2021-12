Il Covid si abbatte sulla Premier League: già sei gare rinviate

16-12-2021 20:45

Come un uragano, il Covid-19 si abbatte nuovamente sulla Premier League. Il virus torna a far paura in Gran Bretagna, e questo coinvolge ovviamente anche la massima lega del calcio d’Oltremanica. Tutto questo ha portato la FA a rinviare alcune partite del prossimo turno. Tutto è iniziato col rinvio dell’ennesima partita del Tottenham, che oggi avrebbe dovuto affrontare il Leicester City. Quasi contemporaneamente è stata rinviata anche Manchester United-Brighton, match previsto per sabato.

Come se non bastasse, altre quattro partite del prossimo turno di Premier League sono state alla fine rinviate: si tratta di Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace, West Ham-Norwich ed Everton-Leicester.

