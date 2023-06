La crisi di Jacobs, La Torre interviene: "Tornerà un'altra volta al top"

Il direttore tecnico dell’atletica italiana, Antonio La Torre, in una lunga intervista concessa a “Il Giorno” ha parlato del momento di Marcell Jacobs e non solo.

“Jacobs ha il motore di una Ferrari da tutelare, con una cura particolare – e poi – stiamo parlando di un fuoriclasse che deve avere il massimo dell’attenzione per il fisico, per la risposta dei muscoli alle sollecitazioni”. Quando gli si chiede se tornerà al top, così, non ha dubbi e senza esitazioni risponde con un «certamente».

L’azzurro nelle ultime ore, attraverso Instagram ha dato un breve aggiornamento.

“Ho fatto delle terapie che sono state abbastanza dolorose per poter recuperare il prima possibile – prosegue Jacobs – Tutto procede nella maniera migliore, stiamo lavorando bene e non vedo l’ora di tornare in pista e gareggiare in vista del Mondiale. Presto torneremo a divertirci insieme“.