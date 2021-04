Il fair play di Frank Vitucci

Brindisi si mette alle spalle la rocambolesca sconfitta in Champions contro l’Hapoel Holon e passa con disinvoltura al PalaDesio contro Cantù preparando nel migliore dei modi tanto la sfida chiave in Europa contro Karsiyaka quanto il super-match contro Milano di domenica prossima al PalaPentassuglia.

Coach Frank Vitucci ha commentato così il 93-71 contro Cantù: “Sono soddisfatto perché abbiamo giocato da squadra – le sue parole riportate l’ufficio stampa del club pugliese – passandoci la palla con ben 28 assist corali e difendendo abbastanza bene nei momenti importanti della partita. Eravamo chiamati a vincere obbligatoriamente e l’abbiamo fatto con grande orgoglio e determinazione”.

Dal tecnico veneziano anche parole di fair play: “La pallacanestro passa in secondo piano rispetto alla salute e il difficile momento che stiamo vivendo. Auspico a Cantù di tornare presto alla normalità. Hanno pesato per loro le assenze di Gaines e dei due allenatori, senza nulla togliere al mio collega oggi in panchina“.

OMNISPORT | 03-04-2021 22:15