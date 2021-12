Il figlio di sei anni ha la leucemia: Simone Pavan pronto a donare il midollo

30-12-2021 14:47

E’ un momento estremamente delicato quello attraversato dalla famiglia di Simone Pavan che è impegnata a vincere una partita, fuori dal campo di calcio, davvero molto importante.

Da oltre un anno, a suo figlio Leonardo (6 anni) è stata diagnosticata la leucemia e per questo motivo l’ex allenatore della Vis Pesaro, dopo aver lasciato la panchina, ha deciso di sottoporsi al prelievo del midollo osseo che verrà successivamente donato al figlio malato. “I medici ci hanno spiegato tutto e per quanto mi riguarda non ho avuto alcun dubbio. La chemioterapia è stata devastante, Leonardo ha bisogno di me e mi sono messo in gioco senza neppure pensarci”. Le parole dell’ex giocatore di Atalanta, Modena, Venezia e Sampdoria al ‘Corriere della Sera’.

Una situazione complicata che non può fare altro che relegare il lavoro e il calcio ad un piano secondario: “Come farei in una situazione simile a buttarmi anima e corpo nella mia professione? Ho detto di no a due proposte che mi sono arrivate a stagione in corso. Non sarebbe stato onesto nei confronti di chi mi voleva offrire una possibilità di lavoro. In questo momento penso solo a lui. Spero che presto possano arrivare tempi migliori”.

