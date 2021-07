Il Financial Times smaschera la Juve: scoppia il putiferio

Il Covid? Tutta una scusa. La crisi della Juventus era evidente già da prima e di milioni ne erano stati polverizzati già tanti. A ‘smascherare’ il club bianconero, attraverso un’impietosa analisi, è stato nientemeno che il Financial Times, nella rubrica Lex. Poche righe per inquadrare la situazione finanziaria della Juventus dopo l’aumento di capitale da 400 milioni deciso nei giorni scorsi e per puntare il dito contro la cattiva gestione del club da parte dei suoi vertici.

Juventus in rosso, l’analisi del Financial Times

Nell’articolo si legge: “La pandemia è stata dolorosa per il calcio. Ma la Juventus ha sofferto anni di flusso di cassa operativo negativo anche prima. Il club ha bisogno di più equità e i principali azionisti Exor e i gestori di fondi britannici Lindsell Train dovranno aprire il portafoglio. Nell’anno fino a dicembre, l’indebitamento netto ha superato l’ebitda di 6,5 volte. Più della metà del denaro raccolto con l’ultimo aumento di capitale è andato al rimborso del debito”. Insomma, il Covid non c’entra niente ma è stato un ottimo specchietto per le allodole. Tanto che nell’articolo si aggiunge che, come per altri club europei in perdita, “la pandemia ha fornito un’utile copertura per i finanziamenti”.

Aumento di capitale, Juve nella bufera

Tanti i commenti sui social. “Per la verità sono 700 in due anni, di cui 300 già andati bruciati”, evidenzia un utente. “Saranno contenti gli azionisti”, è l’amara ironia di un altro commentatore. “Mica sono soldi pubblici, Exor con le sue risorse può fare quello che vuole”, replica un sostenitore della Vecchia Signora. “Già, però i suoi debiti voleva farli pagare agli altri creandosi una Superlega tutta per sè”, è l’immediata controreplica. “Almeno per pagare gli stipendi non ha dovuto fare un prestito da 250 milioni”, è un’altra risposta che suona come una puntura all‘Inter. “Premesso che non acquisterei mai azioni di chi brucia 300 milioni in due anni, ognuno coi suoi soldi fa quello che vuole”, taglia corto un altro fan bianconero.

SPORTEVAI | 03-07-2021 09:46