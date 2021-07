Juventus: CR7 potrebbe rientrare in un grosso scambio di punte

Tiene banco il futuro di Cristiano Ronaldo su tutti i media sportivi mondiali. In un calciomercato che sarà sicuramente povero di grandi colpi rispetto al recente passato, il destino del fuoriclasse di Madeira ci accompagnerà ancora per un po’ di tempo, almeno fino a quando il diretto interessato non si deciderà a rompere il muro di silenzio nel quale si è rinchiuso e a chiarire, in prima persona, tutti i dettagli del proprio futuro.

Attualmente la situazione è questa: nonostante le parole di ieri pronunciare da Federico Cherubini (“Al momento non ci sono indicazioni di una separazione tra noi e CR7“) i bianconeri sono tutt’altro che sicuri della permanenza della punta portoghese a Torino. Il problema sembra ovviamente solo uno: anche nel caso Ronaldo volesse andare via, non saprebbe dove andare. Il Real Madrid, nonostante il ritorno di Ancelotti, non sembra intenzionato a riprenderlo, mentre la pista che porta al Paris Saint-Germain è legata al futuro di Mbappe, che il presidente Al-Khelaifi non vuole cedere. Ma ora spunta un’altra opzione.

Secondo quanto riportato ieri da calciomercato.it, la Roma sarebbe interessata a riportare in Italia il Matador Edinson Cavani, ex del Napoli e attualmente al Manchester United. Questa operazione darebbe il via ad un effetto domino che coinvolgerebbe altri 3 club. Il portale iberico Don Balon, oggi ha cercato di fare chiarezza su tutto: con Cavani alla Roma, l’attuale centravanti capitolino Edin Dzeko lascerebbe la squadra per andare alla Juventus di Max Allegri, da sempre grande estimatore del bosniaco. Per chiudere il cerchio, infine, Cristiano Ronaldo farebbe ritorno al Manchester United, pronto a puntare su di lui nonostante l’acquisto di Sancho dal Borussia Dortmund ufficializzato ieri.

Questo è lo scenario delineato dal portale spagnolo, e il silenzio di Cristiano Ronaldo non fa che alimentare, di giorno in giorno, le ragioni di un suo prossimo addio all’Italia.

OMNISPORT | 02-07-2021 18:25