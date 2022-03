Il flop bianconero tornerà alla Juve, i tifosi "Finale già scritto”

02-03-2022 13:24

Brutte notizie dalla Scozia per le strategie di mercato della Juventus. Tra qualche mese, infatti, la dirigenza bianconera dovrà nuovamente occuparsi di un costoso esubero, destinato a tornare a Torino al termine di questa stagione.

I Rangers non riscatteranno Ramsey

Parliamo di Aaron Ramsey, centrocampista gallese che ha deluso nelle sue stagioni alla Juventus e che a gennaio è stato spedito in prestito ai Glasgow Rangers. Società che, però, non sembrerebbe intenzionata a riscattare Ramsey al termine del campionato scozzese.

Da quando è arrivato ai Rangers il centrocampista ex Arsenal, 31 anni, ha giocato appena 4 partite tra campionato, coppa di Scozia e Europa League, di cui appena una da titolare (ma è uscito al 61’). Insomma non sembra che il suo ambientamento ai Rangers stia procedendo bene e dalle voci che provengono dalla Gran Bretagna il rientro di Ramsey a Torino a fine campionato appare scontato.

Per la Juventus si tratta di un problema notevole, perché Ramsey ha ancora un anno di contratto a 7 milioni di ingaggio. Per i tifosi bianconeri il mancato riscatto di Ramsey da parte dei Rangers non è una sorpresa.

I tifosi bianconeri non sono sorpresi

“Ma chi se lo prende questo rottame vivente con uno stipendio da Superman???”, scrive con toni duri Maurizio su Facebook. “Finale già scritto, dovremo necessariamente attendere la scadenza contrattuale”, aggiunge Luigi. “Avevate dubbi?? Uno così inutile non l’ho mai visto in vita mia”, il commento di Antonello. “Sinceramente mi sarei stupito del contrario”, scrive Rodolfo.

“In Scozia si corre, Ramsey non giocherebbe nemmeno nel campionato di seconda categoria!”, il parere di Massimo. Gianluigi prova a guardare il bicchiere mezzo pieno: “Almeno risparmiamo qualche milione d’ingaggio questi mesi”.

E Alessandro ironizza sulla possibile soluzione: “‘Pronto, Paratici? Vorrei parlarti di un giocatore che ti piaceva tanto…”.

