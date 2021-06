Il Foggia sogna lo Zeman IV: fissato un incontro

Zdenek Zeman al Foggia, capitolo quarto. Non è una suggestione fantascientifica ma una vera e propria ipotesi rilanciata da ‘Sky Sport’.

Il nuovo presidente dei ‘Satanelli’, Nicola Canonico, vorrebbe affidare la squadra al boemo dopo le difficoltà incontrate per rinnovare il contratto di Marco Marchionni, in scadenza il 30 giugno e sempre più destinato a non essere prolungato.

Nei prossimi giorni Canonico incontrerà Zeman e gli proporrà di tornare allo ‘Zaccheria’ per la quarta volta dopo le precedenti esperienze (1986-87, 1989-94 e 2010-11) che lo hanno consacrato come uno dei tecnici più spettacolari presenti sul panorama nostrano, con l’ideale parco divertimenti di ‘Zemanlandia’ ad entusiasmare gli amanti del calcio.

Zeman è disoccupato dal marzo 2018, da quando venne esonerato dal Pescara dopo 28 gare del campionato di Serie B: a Foggia avrebbe l’opportunità di tornare a misurarsi col palcoscenico della C, per cercare di centrare una promozione vitale per il rilancio della società dopo la delusione causata dal fallimento del 2019.



OMNISPORT | 19-06-2021 15:13