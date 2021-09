Il Galatasaray vuole Diawara: sì della Roma, colloqui in corso

Dopo appena due stagioni potrebbere essersi già conclusa l’avventura di Amadou Diawara alla Roma. Nelle ultime ore il Galatasaray sta spingendo per portare in Turchia il centrocampista guineano classe 1997.

Stando a quanto rivela Sky Sport, il club giallorosso – proprietario del cartellino – ha già dato il via libera per il trasferimento di Diawara. Il calciatore si sta confrontando in queste ore con la società giallorossa sulla possibile operazione.

L’ex calciatore del Napoli è fuori dai piani di José Mourinho, che il 25 agosto scorso aveva parlato in conferenza stampa della possibile partenza del guineano. “Può essere che Diawara rimanga con noi e se rimane è un’opzione. È un bravo professionista, un uomo buono, è un ragazzo fantastico. Se rimane è un plus per noi, non un problema. Siamo tutti tranquilli”.

Nelle prime due uscite ufficiali della nuova Roma targata ‘Special One’, Amadou Diawara ha collezionato una presenza contro la Salernitana per un totale di sette minuti sul rettangolo verde di gioco.

OMNISPORT | 07-09-2021 16:51