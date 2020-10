Il giudizio di Biasin sul mercato scatena l'ironia interista

Terminato il calciomercato è tempo di giudizi per tifosi e opinionisti, anche in casa Inter. La coppia composta da Marotta e Ausilio s’è data parecchio da fare per accontentare Antonio Conte e aggiungere all’organico nerazzurro quei giocatori d’esperienza tanto cari al tecnico leccese. Non solo, l’Inter ha aggiunto anche qualità sugli esterni e allargato le opzioni per il turnover.

Biasin promuove il mercato dell’Inter

Insomma quella che esce dal mercato sembra un’Inter più pronta a vincere rispetto a un anno fa. Fabrizio Biasin, giornalista e tifoso nerazzurro, condivide questo giudizio, come espresso chiaramente su Twitter.

“Inter – scrive Biasin in un post -, rispetto alla rosa dell’ultima stagione entrano: Hakimi, Kolarov, Vidal, Radu, Darmian, Pinamonti, Perisic, Nainggolan. Voto? Per me 7 pieno”. Il giudizio di Biasin, naturalmente, divide i tifosi nerazzurri, alcuni dei quali non si ritengono ancora soddisfatti e commentano il post con sarcasmo.

L’ironia dei tifosi che prendono di mira Conte

“Nainggolan andrà via a gennaio e onestamente non si può fare affidamento su di lui. Perisic nel 3-5-2 ha già dimostrato in 3 partite di essere peggio di Nagatomo. Kolarov giocatore finito. Due acquisti buoni: Hakimi e Vidal. Per dare un 7 pieno sei un filino di parte”, il commento piuttosto duro di Francesco.

“È da scudetto per me – aggiunge Francesco – ma non ditelo a Conte, che ha come obiettivo salvarsi ha detto, senza pressione, con la pressione vuole 25 milioni”. E di Conte, in termini ironici, parla anche Owen: “Contento che sia finito questo calciomercato. Adesso l’unico che rimane per darci un po’ d’emozione è Conte con le sue interviste shakespeariane”.

“Gonde fa la formazione, va al bar e a fine partita come minimo si è vinto con 3 gol di scarto”, aggiunge Cab. E Felix rimarca come in difesa non sia arrivato un rinforzo importante: “Sì ma Ranocchia rimane la colonna portante di questa squadra”.

SPORTEVAI | 06-10-2020 10:19