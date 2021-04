Il Leeds batte il City: scherzetto di Bielsa a Guardiola

Clamoroso all’Etihad Stadium: il Manchester City capolista di Guardiola viene sorpreso dal Leeds di Bielsa dopo una gara condizionata dal rosso mostrato a Cooper per un fallaccio ai danni di Gabriel Jesus nel finale del primo tempo.

Nonostante l’inferiorità numerica, gli ospiti resistono agli attacchi veementi dei ‘Citizens’ e ottengono il bottino pieno con il minimo sforzo: due tiri e due goal, percentuale di realizzazione del 100% ad opera dell’insospettabile Dallas.

Nordirlandese a segno per il primo vantaggio del Leeds con un piazzato dal limite che si insacca dopo aver colpito il palo interno: buona parte del merito spetta ad Helder Costa, sfuggito troppo facilmente a Cancelo e propiziatore della rete con un passaggio a Bamford, abile a premiare il rimorchio del compagno.

Di Dallas anche il definitivo 1-2 con un rasoterra arrivato in contropiede, imbeccato ottimamente da Alioski con una precisa verticalizzazione. In mezzo, il momentaneo pari di Ferran Torres, al culmine di un’azione nata dai piedi di Fernandinho e proseguita con l’assist di Bernardo Silva.

Un passo falso inatteso per il Manchester City che comunque conserva 14 punti di vantaggio sui cugini dello United, secondi e con due gare giocate in meno. Per il Leeds nona posizione dal profumo europeo.

OMNISPORT | 10-04-2021 16:08