Il Lione piazza il colpo: ufficiale l'arrivo di Shaqiri dal Liverpool

Nuova avventura per Xherdan Shaqiri: il trequartista svizzero classe 1991 è un nuovo calciatore del Lione. Il club transalpino ha annunciato l’arrivo dell’ex Inter: accordo raggiunto con il Liverpool per il trasferimento a titolo definitivo sulla base di 6 milioni di euro di parte fissa più bonus che possono salire fino a 5 milioni.

Shaqiri lascia i ‘Reds’ dopo tre stagioni e ha firmato un contratto triennale con il Lione. Il 29enne (spegnerà 30 candeline il prossimo 10 ottobre) si metterà subito a disposizione del nuovo allenatore Peter Bosz e potrebbe esordire in Ligue 1 già venerdì sera nell’anticipo del quarto turno sul campo del Nantes.

Cresciuto nel settore giovanile del Basilea, Shaqiri ha vestito la maglia del Bayern Monaco, prima dell’avventura poco fortunata in Italia con la maglia dell’Inter nella seconda metà della stagione 2014/2015. Poi il trasferimento in Inghilterra, prima con lo Stoke City e poi con il Liverpool. Nell’ultima stagione, il classe 1991 è finito ai margini del progetto di Jurgen Klopp con un goal e quattro assist 22 presenze con la maglia dei ‘Reds’.

Il palmarés di Shaqiri è ricchissimo. Lo svizzero ha conquistato due Champions League e Supercoppe Europee con Bayern Monaco e Liverpool, una Premier League e una Coppa del Mondo per Club con i ‘Reds, tre Bundesliga, due Coppe di Germania e una Supercoppa con il Bayern, due campionati e due Coppe di Svizzera con il Basilea. Un bacheca in cui l’ex Inter vuole aggiungere nuovi trofei durante la sua avventura in terra francese.

Protagonista con tre goal e un assist a Euro 2020 con la maglia della Svizzera, eliminata ai calci di rigore per mano della Spagna, Shaqiri inizia ufficialmente un nuovo capitolo della sua carriera in Ligue 1: c’è il Lione nel suo presente e futuro.

OMNISPORT | 23-08-2021 19:07