Il patron del Ludogorets, Kiril Domuschiev, non si sente battuto in vista del doppio confronto di Europa League tra la squadra bulgara e l’Inter.

"Possiamo essere in grado di giocare alla pari contro i nerazzurri. Negli ultimi anni abbiamo misurato la nostra forza con altre squadre forti come il Real Madrid, la Lazio e il Liverpool: non abbiamo deluso" ha raccontato a BNT il numero 1 della società di Razgrad.

SPORTAL.IT | 29-01-2020 21:09