Il Manchester United tenta Osimhen, ma servono 150 milioni

Il Napoli non pare disposto a trattare per una cifra inferiore. Ma potrebbe essere determinante la volontà dell'attaccante

21-03-2023 09:38

Il Manchester United bussa alla porta del Napoli per Victor Osimhen, ma gli azzurri fanno muro: servono 150 milioni di euro. Lo scrive Il Mattino. Potrebbe però essere determinante anche la volontà dell’attaccante nigeriano, che in più dichiarazioni ha detto di essere ambizioso e di voler diventare uno dei più grandi giocatori in circolazione, il che significa anche essere uno dei più pagati. Sul tavolo, dunque, il Napoli vuole solo un’offerta di 150 milioni, altrimenti non si tratta neanche. L’idea di rinnovare il contratto c’è, ma di sicuro non alle cifre che potrebbero proporre a Osimhen le squadre di Premier League.