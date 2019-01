Il Messi del Kosovo ha stregato le italiane

Dopo il Milan anche la Lazio è entrata in corsa per Edon Zhegrova, 19 anni, attaccante esterno o trequartista del Genk.

Lo rivela il ‘Corriere dello Sport’. Il ragazzo, in patria, si porta sulle spalle un’investitura assai importante: viene infatti considerato il Messi del Kosovo, con la speranza che possa ripercorrere, almeno in parte, la straordinaria carriera della ‘Pulce’, che con il Barcellona ha fatto incetta di premi individuali e, ben più importante, a livello di squadra. Zhegrova sta bruciando le tappe: appena esordito nella nazionale in cui gioca anche Valon Berisha, l’ex centrocampista del Salisburgo preso l’estate scorsa dal club biancoceleste e che però, in realtà, non sta trovando molto spazio alla corte di Simone Inzaghi.

I rapporti della Lazio con il Genk sono ottimali: del resto si tratta dello stesso club da cui proviene Sergej Milinkovic Savic, scoperto nell’estate 2015 e che ha dimostrato tutte le sue capacità anche nel campionato italiano, decisamente più competitivo di quello belga. Per Zhegrova parla di un’operazione possibile per giugno, non legata al mercato invernale.

Nelle scorse settimane il calciatore kosovaro era stato accostato al Barcellona e al Milan, due club che stanno percorrendo, sia pure in maniera diversa, la strada del ringiovanimento della propria rosa, anche se l’arrivo in terra catalana di Boateng lascerebbe supporre il contrario.

I rossoneri hanno eliminato il Napoli con la doppietta di Piatek e i biancocelesti, reduci dalla sconfitta casalinga con la schiacciasassi Juventus, torneranno in campo giovedì al ‘Meazza’ con l’Inter per i quarti di finale di Coppa Italia: gara secca, il fischio di inizio alle 21, nel giorno che sancirà la conclusione del mercato di riparazione. I nerazzurri, a -19 dalla capolista e già eliminati dalla Champions League, hanno ancora due soli obiettivi per consentire alla proprietà di Suning di alzare il primo trofeo della loro gestione: l’Europa League e la coppa nazionale.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 30-01-2019 08:30