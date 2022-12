Il Milan fa arrabbiare Pioli: revocato il giorno di riposo

31-12-2022 13:40

Sarà un Capodanno, se non agitato, quantomeno poco sereno quello che si vivrà in casa Milan. A quattro giorni dalla ripresa del campionato, alle 12.30 del 4 gennaio in casa della Salernitana, Stefano Pioli ha infatti deciso di revocare la giornata di riposo di cui la squadra avrebbe dovuto godere in base al calendario degli allenamenti stilato prima delle festività.

La decisione del tecnico campione d’Italia arriva all’indomani della brutta sconfitta per 3-0 in casa del Psv Eindhoven nell’ultima amichevole dell’anno solare.

Niente San Silvestro di relax, quindi, per Leao e compagni: Paolo Maldini e Ricky Massara, direttore dell’area tecnica e direttore sportivo, hanno supportato Pioli nella propria decisione, che non è comunque stata punitiva, e i giocatori non si sono opposti, consapevoli di quanto sarà importante ripartire bene in campionato per approfittare dello scontro tra Inter e Napoli, posticipo serale della terzultima di andata.

Il Milan, che aveva chiuso il 2022 con la sofferta vittoria in casa contro la Fiorentina, giunta dopo lo 0-0 di Cremona, aveva deluso anche nelle due amichevoli precedenti giocate durante la pausa per il Mondiale, perdendo 2-1 contro l’Arsenal e 4-1 contro il Liverpool.