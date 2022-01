Il Milan fiuta l'affare a zero, i tifosi: "Un colpo da perdenti”

03-01-2022 11:28

Il Milan punta a colmare nel più breve tempo possibile il vuoto aperto in difesa dall’infortunio di Simon Kjaer, ma non smette di guardarsi intorno alla ricerca di colpi di mercato utili per rafforzare anche gli altri reparti.

Il Milan su Belotti a parametro zero

In particolare, secondo la Repubblica Paolo Maldini starebbe seguendo con attenzione la situazione di un vecchio pallino rossonero: Andrea Belotti, attaccante 28enne del Torino, è in scadenza di contratto e dunque oggi potrebbe firmare per una nuova squadra in cui trasferirsi poi a giugno.

Belotti e il Milan sono stati vicini in passato, l’attaccante è stimato dalla dirigenza rossonera e desidera cambiare aria dopo tanti anni trascorsi in granata. In dote porterebbe al Milan i suoi 100 gol in serie A e la sua capacità di fare reparto da solo, battagliando con i difensori avversari.

I tifosi bocciano l’attaccante del Torino

Il profilo di Belotti, però, non convince a pieno i tifosi del Milan, che sognano un giocatore diverso per l’attacco rossonero del futuro. “Belotti non è più quello di alcuni anni fa – commenta Mario su Facebook -. Se dovesse arrivare come rincalzo può andare bene ma non come titolare. Noi abbiamo bisogno di una punta giovane ma già pronta che possa sostituire Ibra come titolare: non è il caso di Belotti”.

Ancor più netto il giudizio di Balazs: “Belotti un colpo da veri perdenti!”. “È l’uomo giusto per un attacco sempre più mediocre”, concorda Francesco. Roberto chiede un cambio di strategia: “Credo sia arrivato il momento di fare un investimento pesante sul centravanti e Belotti sembra in fase calante”.

E Aniello rincara la dose: “Chi vi aspettate che prenda la società? Vlahovic? Belotti, parametro 0 e stipendio sotto i 5 milioni. Profilo perfetto per la società Milan”. Carmelo, invece, va contro corrente: “Io lo prenderei. Visto che perderemo Ibrahimovic molto probabilmente e Pellegri”.

SPORTEVAI