Il Milan ha già scelto il primo top-player

Passata la grande paura adesso il Milan valuta la possibilità di arrivare a Karim Benzema, attaccante francese (ma non ha come noto fatto parte della spedizione in Russia) accostato anche al Napoli (e le dichiarazioni di De Laurentiis hanno infastidito il calciatore).

Stando a quello che ha riferito Sky a confermare quella che potrebbe diventare una trattativa vera e propria è la presenza dei rappresentanti del giocatore a Milanello, giunti nel centro sportivo rossonero lo scorso lunedì insieme all’intermediario Ludovic Fattizzo. “L'entourage dell’attaccante del Real Madrid ha incontrato Mirabelli e Gattuso, il quale ha anche parlato direttamente con il giocatore che ha dato la sua piena disponibilità al trasferimento al Milan, anche prima di conoscere l'esito del ricorso al Tas. Il classe '87 guadagna al momento nove milioni di euro a stagione per tre anni, una cifra che continuerebbe a guadagnare anche in rossonero ma con un anno in più sul contratto. Il rapporto ottimo che intercorre tra Benzema e Florentino Perez gli permetterebbe di avere anche il via libera per il trasferimento in tempi brevi, grazie ad un gentlement agreement esistente tra le parti. Le variabili da considerare sono il prezzo che fisserà il Real Madrid per cedere il proprio giocatore e il futuro di Mirabelli, che potrebbe essere sollevato dal suo incarico dalla nuova proprietà. Resta dunque da capire se i nuovi responsabili dell'area tecnica del Milan seguiranno questa opportunità di mercato impostata dall'attuale direttore sportivo rossonero, oppure si concentreranno su profili giovani come Morata e Immobile, seguendo la linea tracciata dall’attuale management” fanno sapere da Sky.

Sono queste al proposito giornate molto calde per il mercato rossonero: Bonucci potrebbe partire, così come Donnarumma. Ma non è sbagliato pensare che possa anche arrivare qualche pezzo da novanta. E Benzema fa indubbiamente parte della categoria.

SPORTAL.IT | 21-07-2018 08:35