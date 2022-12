08-12-2022 11:45

Il Milan sa perfettamente cosa le serve per restare competitivo e, se possibile, migliorare ulteriormente il livello della propria rosa. Nell’immediato, due operazioni: Hakim Ziyech e Rafael Leao.

Il Milan ha fretta: c’è il piano per avere Ziyech a gennaio

Hakim Ziyech è una delle grandi rivelazioni del Mondiale. La stella del sorprendente Marocco si sta prendendo la rivincita su chi, vedendolo ai margini al Chelsea, credeva che non avesse le qualità per emergere.

Il Milan è stregato dall’ex Ajax e starebbe facendo di tutto per portarlo a Milanello già a gennaio. Ci sarebbe anche un piano ben preciso. L’idea, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto a giugno. Operazione da 15 milioni di euro complessivi.

Milan, con Ziyach attacco ancor più di qualità

Hakim Ziyech farebbe molto comodo al Diavolo. Grande talento, sa far gol e “vede calcio”. Arrigo Sacchi è stato chiaro: “Io, come persona, non conosco Ziyech e dunque non posso esprimere un giudizio. Però mi fido di Maldini, di Massara e di Pioli che, finora, hanno sbagliato poco, se non pochissimo. Se loro lo hanno visto e lo hanno seguito, e si sono convinti che possa essere funzionale al progetto, allora fanno bene ad acquistarlo“, le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

Il marocchino, dovesse sbarcare a Milanello, ritroverebbe Olivier Giroud (grande protagonista al Mondiale) e Fikayo Tomori, entrambi “scartati” dal Chelsea, esattamente come sta accadendo all’ex Ajax.

Milan, il secondo pensiero è il rinnovo di Leao

Non appena arriverà la fumata bianca circa l’operazione Hakim Ziyech, il club rossonero punterà a concludere la trattativa per il rinnovo di Rafael Leao.

Il portoghese, seppur impiegato con il contagocce, sta incantando in Qatar ma la sensazione è che il suo futuro possa essere ancora al Milan. C’è la voglia di continuare insieme. L’importante sarà trovare un accordo in tempi brevi, così da mettere in fuorigioco la concorrenza (tanti club stranieri sono sulle tracce del portoghese).